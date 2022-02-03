Магнитогорец взобрался на третий этаж, чтобы спасти девочку из горящей квартиры

2 ПСО ГУ МЧС России по Челябинской области

Случайный прохожий спас ребенка во время пожара в Челябинской области. Инцидент произошел 2 февраля, огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже жилого дома на улице Сталеваров в Магнитогорске.

В загоревшейся квартире находилась 12-летняя девочка. Она увидела вспыхнувшие обои и мебель в комнате, испугалась и убежала на кухню, откуда был выход на балкон. С балкона школьница принялась звать на помощь.

Крики девочки услышал проходивший мимо житель соседнего подъезда. Мужчина по козырьку подъезда и решеткам в окнах второго этажа добрался до балкона, вытащил оттуда девочку, а потом передал для обследования прибывшим по тревоге сотрудникам скорой помощи.

Как рассказали, во втором пожарно-спасательном отряде регионального ГУ МЧС, из-за пожара в подъезде девятиэтажки образовалось сильное задымление. 52 человека, в том числе семеро детей смогли эвакуироваться самостоятельно, а еще пятерым жильцам, в том числе ребенку, помогли выбраться на улицу спасатели.

Пожар удалось потушить, пламя не успело перекинуться на соседние квартиры.

Точную причину возгорания пока устанавливают, но специалисты считают наиболее вероятной причиной короткое замыкание из-за неисправности электрооборудования.

— В настоящее время сотрудники МЧС установили личность мужчины, который проявил героизм и до прибытия пожарных спас девочку из горящей квартиры. Огнеборцы будут ходатайствовать о представлении его к награде, — сообщили в ГУ МЧС.

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