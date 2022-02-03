Супружеская пара из Челябинской области помогла перебраться через границу 70 незаконным мигрантам

За незаконные услуги с каждого человека брали по 2,5 тыс. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двух жителей Сосновского района Челябинской области будут судить за организацию незаконной миграции. Как рассказали в УМВД по Челябинску, фигурантами уголовного дела стали 49-летний муж и 46-летняя жена, оба нигде не работают и ранее не были судимы.

По версии следствия, с 2017 по 2021 год супруги помогли незаконно приехать в Челябинск более чем 70 мигрантам из стран ближнего зарубежья. Через посредников муж и жена организовывали перевозку иностранцев через границу, оформляли фальшивые документы о постановке на миграционный учет и прописке, изготавливали поддельные трудовые договоры. Все это жители Сосновского района делили не бесплатно. Каждый из приезжих платил им около 2,5 тыс. рублей.

Сейчас муж и жена находятся под подпиской о невыезде. Их дело предстоит рассматривать Тракторозаводскому районному суду Челябинска. Супругам грозит штраф до 500 тыс. рублей и лишение свободы на срок до 7 лет.

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