В Челябинской области экс-директора завода Роскосмоса отправили в колонию за многомилионную растрату

Андрей Юрчиков был признан виновным в растрате 20,3 млн рублей. Фото: АО "Миасский машиностроительный завод" / Vk.com

В Челябинской области суд вынес приговор экс-руководителю Миасского машиностроительного завода (ММЗ) Андрею Юрчикову. Его признали виновным в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом в четверг, 3 февраля, сообщили в пресс-службе Миасского городского суда.

— Подсудимому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 800 тысяч рублей, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе городского суда.

Бывшего руководителя завода взяли под стражу прямо в зале суда.

Андрея Юрчикова задержали сотрудники ФСБ в феврале 2020 года. Ему предъявили обвинение в растрате 20,3 млн рублей, которые принадлежали заводу. Согласно материалам уголовного дела, в 2015 году ММЗ и компания «Техпласт» заключили заведомо фиктивную сделку по агентскому договору. Как раз через эту фирму и переводились деньги.

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