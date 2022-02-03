Школы Озерска в Челябинской области закрываются на карантин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все школы Озерска в Челябинской области с 4 февраля закрываются на карантин. Решение принял местный оперштаб по борьбе с коронавирусом из-за резкого роста болеющих детей школьного возраста. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщили в городском управлении образования.

— Постановлением от 2 февраля №1 Главного государственного санитарного врача по Озерскому ГО Челябинской области запрещено посещения детьми очных занятий в школах и в организациях дополнительного образования с 4 по 13 февраля включительно. Образовательный процесс в этот период будет организован с использованием дистанционных образовательных технологий, согласно порядкам, определенным каждой образовательной организацией самостоятельно, — сообщает городское управление образования.

Кроме того, в Озерске на тот же период временно отменили занятие в детских кружках и спортивных секциях. Такая же мера действует и на проведение любых мероприятий с участием детей.

На карантин со 2 февраля также закрыты школы в Снежинске. Такое предписание выдал главный санитарный врач.

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