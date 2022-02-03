ГИБДД предупредила автомобилистов об ухудшении погоды в Челябинской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области по прогнозам синоптиков в ближайшие дни ожидается снег. В связи с этим на дорогах и трассах повышается риск возникновения ДТП. В региональном управлении ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок на дальние расстояния.

— В случае ухудшения погодных условий для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам на всех автодорогах федерального и областного значения будут выделены 24 дополнительные наряды дорожно-патрульной службы, — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

В Госавтоинспекции также попросили водителей не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами.

По данным челябинского Гидрометцентра, в пятницу, 4 февраля, температура воздуха ночью составит -8, -13 градусов, а днем — +3,+2 градуса. Порывы ветра будут доходить максимум до 14 м/c. Также ожидаются снег, гололед и метели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru