В Челябинске пропал 12-летний мальчик

Фото: "Легион-СПАС"

В Челябинске разыскивают 12-летнего Ильнура Япарова. Школьник пропал в Металлургическом районе накануне, 3 февраля. Он ушел из дома на шоссе Металлургов. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Мальчик среднего телосложения, у него черные глаза и короткие темные волосы, рост около 145 сантиметров.

В день исчезновения был одет в укороченную темно-синюю куртку, синие спортивные брюки, черные ботинки и черную вязанную шапку.

Тех, кто что-либо знает о местонахождении школьника, просят сообщить в полицию или волонтерам отряда «Легион-СПАС» по номерам : 8-908-811-69-03 (Алексей), 8-955-768-56-61 (Дмитрий), 8-951-455-13-17, 8-982-343-79-93 (Александр).

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