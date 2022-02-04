В Челябинскую область привезли 3 тонны опасных для здоровья языков из Аргентины

Фото: управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

В Челябинскую область попала крупная партия потенциально опасных продуктов. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По данным ведомства, 2,9 тонны произведенных в Аргентине говяжьих языков привезли в регион с территории Ленинградской области.

Языки передали челябинским оптовикам до того, как эксперты подготовили лабораторное заключение о составе продукции. А эксперты меж тем выяснили, что в мясных продуктах завышена концентрация инсектоакарицидов — препаратов для уничтожения насекомых и клещей.

В Россельхознадзоре сообщили о нарушении техрегламента магнитогорскому ООО «Агродом», которое получило товар из Аргентины и должно было перенаправить его в магазины. Компания после этого изъяла все опасные языки и возвратила некачественную продукцию поставщику.

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