Челябинская мастерская, где обучают оставшихся без отцов мальчиков, ищет помощников

Фото: Творческая мастерская "Отцы и Дети" / vk.com

Челябинская мастерская «Отцы и дети» ищет волонтеров, которые несколько часов в неделю смогут проводить с мальчиками, растущими без отцов. Мужчинам старше 25 лет нужно будет учить парней забивать гвозди, чинить табуретки и выполнять прочую «мужскую» работу по дому. Авторы идеи уверены, что именно так мальчишки смогут научиться трудолюбию, ответственности и самостоятельности.

Первая такая мастерская открылась еще в 2019 году. После этого площадки появились еще в Центральном районе (ул. Энгельса, 34), в Ленинском (ул. Гагарина, 55) и на Северо-западе (пр. Победы, 386Б). Новые планируют открыть на ЧТЗ, АМЗ и дальних районах Северо-запада. Для этого и требуется увеличение числа наставников. Сейчас же в команде 15 человек, которые, кроме занятий, еще и организуют походы и семейные прогулки.

— Хотим запустить на регулярной основе дополнительные направления: активные семейные игры и прогулки по типу «Усатый Нянь». Сходить в поход на Таганай в августе, посетить Гардарику в сентябре по старой доброй традиции. Организовать экскурсии на какое-нибудь производство, — рассказал Hornews.com координатор проекта «Отцы и дети» Виктор Данилов.

Чтобы заявить о своей готовности стать частью команды, нужно написать организатором мастерских в ВКонтакте. От волонтеров требуется только желание безвозмездно помочь мальчикам и базовые навыки ремонта.

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