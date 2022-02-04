В Магнитогорске все школы перевели на дистант

Всю следующую неделю магнитогорские школьники будут учиться дистанционно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магнитогорске все общеобразовательные школы и учреждения дополнительного образования перевели на дистант. Об этом сообщили в мэрии города.

Пока что на «удаленку» детей отправили лишь на неделю – с 7 по 12 февраля.

Посещение школ ограничивают для снижения уровня заболеваемости. По данным городского оперштаба по борьбе с эпидемией, за последний день в Магнитогорске выявили 610 новых случая коронавируса. До прихода в регион штамма «омикрон» такое количество заболевших регистрировали за день по всей Челябинской области.

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