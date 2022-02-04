Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье4 февраля 2022 10:38

В Магнитогорске все школы перевели на дистант

Так пытаются бороться с ростом заболеваемости коронавирусом
Елена КОЛЧИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Всю следующую неделю магнитогорские школьники будут учиться дистанционно

Всю следующую неделю магнитогорские школьники будут учиться дистанционно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магнитогорске все общеобразовательные школы и учреждения дополнительного образования перевели на дистант. Об этом сообщили в мэрии города.

Пока что на «удаленку» детей отправили лишь на неделю – с 7 по 12 февраля.

Посещение школ ограничивают для снижения уровня заболеваемости. По данным городского оперштаба по борьбе с эпидемией, за последний день в Магнитогорске выявили 610 новых случая коронавируса. До прихода в регион штамма «омикрон» такое количество заболевших регистрировали за день по всей Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru