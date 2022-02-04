В центре Челябинска откроется кафе с горными завтраками и необычными напитками

В интерьере много дерева и металла. Фото: daryamukh/instagram.com

Завтра, 5 февраля, в центре Челябинска на Сони Кривой, 30 открывается кафе завтраков «Горы». Брутальный интерьер и необычные блюда горной кухни — этим автор проекта, директор кулинарного пространства «Рататуй» Дарья Мухаметзянова решила удивить челябинцев.

— И я вся команда «Рататуя» очень любим горы, поэтому выбрали эту кухню. Наше кафе работает с 7 утра. И, на мой взгляд, все устали от привычных вафель на завтрак. Мы, конечно, тоже подаем, к примеру, сырники, но они будут не с привычными сметаной и сгущенкой, а с маринованными груздями, — рассказала «Комсомольской правде-Челябинск» Дарья Мухаметзянова.

По ее словам, подача блюд и напитков отличается от привычной в городе — в Челябинске такого не встретишь. В меню 15 позиций блюд и 25 напитков.

А в меню много необычных напитков. Фото: daryamukh/instagram.com

— Горная кухня — это, к примеру, горная форель, домашнее вяленое мясо, деревенский творог, сборы из горных трав, специи с Приэльбрусья, хвойные сиропы, напитки из горного шиповника, — говорит Дарья Мухаметзянова. — Кухня авторская. Наш повар сейчас разрабатывает три авторских десерта. В меню также есть блюда для любителей здорового образа жизни — в них мы не используем глютен и сахар.

Интерьер в «Горах» тоже авторский — сделан по индивидуальным эскизам: много металла, дерева, чугуна. В своем посте Дарья Мухаметзянова ранее советовала обязательно сфотографироваться в туалете: «Потому что это шедевр, я не шучу».

Средний чек — 500 рублей. В него входит одно блюдо и один напиток. Кстати, карта напитков шикарная — в том числе и кофе с алкоголем. В «Горах» нет официантов, зато нет брони столов.

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