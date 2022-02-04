В Челябинске уничтожили 3 тонны санкционных яблок из Белоруссии

Фото: Уральское таможенное управление

В Челябинске сотрудники таможни в ходе рейда на одном из городских рынков обнаружили около 3 тонн яблок, запрещенных к ввозу в Россию. Контрольное мероприятие проходило совместно со специалистами территориального управления Россельхознадзора. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Уральской таможни.

На коробках с яблоками была нанесена маркировка, где указывалось, что фрукты выращены в Брестской области Республики Беларусь. Однако указанные предприятия-производители не входят в перечень разрешенных Россельхознадзором.

— По словам собственника фруктов, яблоки он приобрел в Москве. Однако предоставить какие-либо документы на товар не смог. Вся продукция изъята сотрудниками Россельхознадзора, — рассказал заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев.

Санкционную продукцию изъяли и уничтожили на специализированном полигоне.

Фото: Уральское таможенное управление

Фото: Уральское таможенное управление

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