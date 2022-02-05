Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поделился видео, где усть-катавский трамвай отправляется в космос

Фото: кадр видео.

Гендиректор Госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал в своем Twitter о новых вагонах Усть-Катавского вагоностроительного завода. На видео вагон летает к космосе, а затем возвращается на родные рельсы.

— Наш Усть-Катавский вагоностроительный завод по итогам 2021 года увеличил объемы производства трамвайных вагонов на 62%, — Пишет глава Роскосмоса. — В течение года завод поставил трамвайные вагоны для Краснодара, Таганрога, Челябинска, Магнитогорска и Новокузнецка.

Подписчики немного удивились, отмечая, что общественный транспорт — не сфера космической отрасли. На это Дмитрий Рогозин ответил, что Усть-Катавский завод вошел в состав отрасли еще при Сергее Королеве.

— Трамваи и трамвайные вагоны на нем выпускаются 121 год, а ракетно-космическая продукция с начала 60-х годов. Спасибо Вам за мудрые подсказки, но сначала изучите матчасть, — парировал Рогозин.

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