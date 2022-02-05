Количество заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 5 тысяч за сутки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области на 5 февраля зарегистрировано почти 190 тысяч случаев заболевания коронавирусом. За сутки прибавилось 5354 больных covid-19, среди них 789 школьников. Таким образом, продолжается стремительный рост распространения вируса.

957 за прошедшие сутки были выписаны, 13 человек умерли.

В Минздраве напоминают контакты, по которым надо обращаться по вопросам covid-19:

8 (351) 240-15-16 — горячая линия Министерства здравоохранения;

8-800-201-41-88 — круглосуточная горячая линия по вопросам граждан;

8-800-350-24-74 — горячая линия для предпринимателей;

8-351-269-77-77 — горячая линия службы психологической помощи.

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