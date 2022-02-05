В Троицке Челябинской области отец зарезал двухлетнюю дочь, покушаясь на ее мать

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 4 февраля трагедия произошла в квартире одного из домов города Троицка Челябинской области. Во время бытового скандала мужчина набросился с ножом на свою сожительницу. Но пострадала двухлетняя дочь, которая в этот момент была на руках матери. Малышку не удалось спасти, она умерла в больнице.

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина рассказала, что семья многодетная, помимо двухлетней девочки, осталось еще трое детей.

— Семья не числилась как неблагополучная, — отметила Ирина Буторина. — Семья молодая, получала социальные пособия. Министерство будет проводить проверку, при необходимости выедем на место. По результат будут приниматься решения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, чтобы установить обстоятельства смерти ребенка, по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» и «покушение на убийство».

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru