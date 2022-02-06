В Челябинской области за сутки коронавирусом заразились 787 детей

В Челябинске очереди на ПЦР не уменьшаются. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки выявили 4900 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 787 детей. Таковы данные на 6 февраля.

По информации Минздрава региона, из больниц выписали 1208 пациентов. 14 человек не смогли справиться с болезнью и скончались. У всех ковид был основным заболеванием.

Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано 194 352 случая коронавируса, выздоровели 149 939 южноуральцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru