В Челябинской области остановили плановую диспансеризацию, исключение — пациенты после COVID-19

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области приостановили диспансеризацию определенных групп взрослого населения. Произошло это из-за растущего уровняю заболеваемости коронавирусом. В эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95.3 FM) главный врач областного центра медицинской профилактики Ольга Агеева прокомментировала это решение.
— Наше правительство расценило риски, связанные с высокой заболеваемостью. Это оправданное решение. Мы уже не в первый раз приостанавливаем эти мероприятия и просим здоровых людей не приходить в поликлиники. Я думаю, по опыту прошлого года, когда мы дважды на месяц приостанавливали диспансеризацию, это продлится не долго, — рассказала Ольга Агеева.
При этом углубленная диспансеризация продолжается. Она направлена на выявление осложнений после перенесенного коронавируса. И сейчас в поликлиники активно приглашают людей, которые переболели два месяца назад.
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