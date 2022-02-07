В Челябинске легковушка заехала на рельсы и перегородила дорогу трамваям

Фото: читатель КП-Челябинск

В Челябинске на улице Цвиллинга автомобиль BMW заехал на трамвайные пути и остановился. Это произошло вечером в понедельник, 7 февраля. Как рассказал читатель КП-Челябинск, водитель по неизвестным причинам ушел, оставив на месте свою иномарку.

— В пробке стоит вся улица Цвиллинга. Там, наверное, трамваев 20 находится, — рассказал читатель КП-Челябинск.

В настоящий момент движение трамваев на участке восстановлено.

Участок дороги, где образовалась пробка.

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