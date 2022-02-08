В Челябинске купят низкопольные трамваи с дверями-светофорами и автоматическим подсчетом пассажиров

Новые вагоны должны привезти в Челябинск через четыре месяца. Иллюстрация: миндортранс Челябинской области

Для парка общественного транспорта в Челябинске планируют приобрести 30 трамваев. Закупку объявило региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта. За вагоны готовы заплатить в сумме 1,79 млрд рублей (каждый трамвай таким образом будет стоить около 60 млн рублей).

Как следует из размещенных на портале госзакупок документов, все 30 машин будут низкопольными. Они смогут курсировать как по одиночке, так и сцепками из двух вагонов.

Трамваи должны быть выкрашены по этому эскизу. Иллюстрация: документация аукциона

В миндортрансе согласны приобрести только новые трамваи — 2022 года выпуска. При этом первые 10 машин подрядчик обязан будет поставить уже до 1 июня, а остальные 20 — до начала сентября.

Все новые трамваи должны быть оборудованы видеорегистраторами, устройствами для бесконтактной оплаты проезда, точками раздачи Wi-Fi, USB-розетками для зарядки мобильных устройств и системой радиоинформирования, которая помогает ориентироваться незрячим и слабовидящим пассажирам. От подрядчика требуют оснастить высоковольтное оборудование автоматической системой пожаротушения на случай замыкания.

Новые трамваи смогут самостоятельно подсчитывать, сколько человек зашло и вышло из вагона. Для этого на каждой двери разместят автоматические датчики пассажиропотока. Двери, кстати, будут работать по принципу светофора: освещаться зелеными огнями при открытии и предупреждать красным сигналом о закрытии.

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