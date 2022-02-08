В Копейске вандалы разгромили ледовый городок

Фото: администрация Копейска

В Копейске от рук вандалов пострадал ледовый городок на площпди Трудовой Славы. Утром 8 февраля горожане вместо украшений на площади обнаружили обломки. Минувшей ночью неизвестные разрушили ледяные фигуры богатырей и часть лабиринта.

В муниципалитете сейчас пытаются установить личности хулиганов.

— Сотрудники управления благоустройства устраняют последствия вандализма, — сообщили в пресс-службе администрации Копейска.

В соцсетях горожане возмущаются случившимся, но отмечают, что такое происходит не впервые.

— Каждый год у нас в ледовом городке такая история, и нечего не поделаешь, — пишет одна из жительниц Копейска.

— Малолеткам заняться нечем, — сетует другая горожанка. — Я с детьми гуляла, при мне стояли, распинывали лабиринт. После замечания стали огрызаться, но, правда, ушли.

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