В Копейске вандалы разгромили ледовый городок

Фото: администрация Копейска
В Копейске от рук вандалов пострадал ледовый городок на площпди Трудовой Славы. Утром 8 февраля горожане вместо украшений на площади обнаружили обломки. Минувшей ночью неизвестные разрушили ледяные фигуры богатырей и часть лабиринта.
В муниципалитете сейчас пытаются установить личности хулиганов.
— Сотрудники управления благоустройства устраняют последствия вандализма, — сообщили в пресс-службе администрации Копейска.
В соцсетях горожане возмущаются случившимся, но отмечают, что такое происходит не впервые.
— Каждый год у нас в ледовом городке такая история, и нечего не поделаешь, — пишет одна из жительниц Копейска.
— Малолеткам заняться нечем, — сетует другая горожанка. — Я с детьми гуляла, при мне стояли, распинывали лабиринт. После замечания стали огрызаться, но, правда, ушли.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru