Дрон, созданный челябинскими разработчиками, будет проверять радиосистемы в аэропортах Испании

Тестовые полеты проводились в аэропортах Челябинска и Кургана. Фото предоставлено компанией «Курсир»

Челябинская компания «Курсир», резидент регионального оператора фонда «Сколково» разработала беспилотник для проверки радионавигационных систем аэропортов. Недавно они одержали победу в первом международном тендере, проведенном крупным европейским провайдером аэронавигационных услуг ENAIRE.

— Согласно условиям соглашения, исполнитель должен выполнять измерения сигналов, излучаемых средствами VOR (всенаправленный азимутальный радиомаяк, определяет положение воздушного судна, — Прим. ред.) и ILS (курсо-глиссадная система, — Прим. ред.), в аэропортах Испании. По итогам трехлетнего тестового периода компания ENAIRE примет решение о дальнейшем внедрении беспилотных технологий в свою деятельность по обеспечению обслуживания средств радиотехнического обеспечения полетов, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе «IT-Park74», региональный оператор фонда «Сколково».

Челябинцы разработали не только измерительный комплекс, но и сам дрон. Фото предоставлено компанией «Курсир»

Каждый день аэропорты принимают сотни самолетов. Посадка остается одним из самых рискованных этапов полета. Пассажиры обычно думают об исправности самолета, мастерстве пилотов, погоде... Но не менее важную роль играет работа радиотехнических систем. Раз в полгода-год их необходимо проверять с помощью специального самолета. Поднимать в воздух летающие лаборатории, которых всего несколько штук на всю страну, затратно. Если найдут проблему, на ее исправление очень мало времени.

Современные технологии позволяют установить оборудование на беспилотник. Как пояснил журналисту КП-Челябинск генеральный директор «Курсир» Виталий Муниров, они разработали не только измерительный комплекс, но и сам дрон — с большей дальностью полета и с резервной системой управления на случай внештатной ситуации. В то время как конкуренты используют фабричные китайские.

Тестовые полеты проводились в аэропортах Челябинска и Кургана совместно со специалистами Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ.

Технология проверки и настройки наземных средств радиотехнического обеспечения полетов с использованием беспилотников официально признана российскими авиационными властями в 2019 году. Как пояснил Виталий Муниров пока дроны используются в качестве вспомогательной технологии. Например, с помощью беспилотника можно проверить работу радиосистем и устранить все неполадки перед прилетом самолета-лаборатории.

Разработчики надеются, что в России, вслед за испанскими коллегами перейдут от разовых испытаний к системной работе, нацеленной на сокращение издержек и снижение углеродного следа при выполнении летных проверок.

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