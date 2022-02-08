Челябинец выиграл 5 млн рублей в государственной лотерее

Победитель еще не обратился за деньгами. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Челябинска стал победителем в государственной лотерее «Рапидо». Он выиграл суперприз в размере 5 млн рублей в 237395-м тираже. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

— Меньше суток потребовалось счастливчику из Челябинска, чтобы выиграть суперприз «Рапидо» — 5 000 000 . Многотиражный билет стоил 900 рублей, а принес миллионы, — рассказали в «Столото».

Пока известно, что заветный билет счастливчик купил на сайте лотереи за несколько минут до розыгрыша. За деньги к организаторам он еще не обратился.

По правилам государственной лотереи «Рапидо», чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа комбинации. Челябинец отметил 19, 18, 7, 8, 20, 1, 12, 10 в первом поле билета и 4 — во втором. Благодаря чему и выиграл многомиллионную сумму.

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