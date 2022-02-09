В психиатрическую больницу Челябинска выстроились очереди

Очередь за справкой идет от самых ворот учреждения. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Жители Челябинской области выстроились в очереди в областную психоневрологическую больницу на Кузнецова 2а, чтобы пройти психиатрическое обследование. Справку из учреждения требуют при получении водительских прав и при устройстве на работу.

В редакцию КП-Челябинск обратилась Рая. Женщина работала кондуктором, но после транспортной реформы решила устроиться водителем трамвая. Сначала за справкой приехала в 9 утра.

— Выдают 120 талонов и все, в 9 утра мне уже не досталось ничего, — рассказывает Рая. — Пришлось ехать на следующий день уже в 7 утра, на это раз я была 57-ой в очереди, справку получила. При этом стоит она 1000 рублей. А люди едут из области. Со мной стояли из Коркино, Кунашака. Людям пришлось вернуться домой.

— Очередь от самых ворот больницы, — пишет подписчица группы «Текслер, помоги!» — Запись через госуслуги до 21 февраля уже расписана! Люди целыми предприятиями приходят. Стоишь тут с 5 утра, ждешь талон, а потом еще и бежишь в другой корпус оплачивать, и только потом проходить обследование.

— Получала справку года три назад, таких очередей не было, — рассказывает Дания Спирина из Еманжелинска. — Просто непонятно, если приезжаешь работать в Челябинск из соседних городков, работодатель запрашивает справку с Кузнецова. По сути мы берем справку у себя и просто платим на Кузнецова, чтобы нам поставили их печать.

Министерство здравоохранения прислало комментарий главврача Челябинской областной психоневрологической больницы Анатолия Косова. Руководитель учреждения попросил приходить после обеда и не создавать очередь ранним утром.

— В день мы можем принять максимум 200 пациентов, — прокомментировал Анатолий Косов. — Кроме обычной записи, есть и групповой прием работников предприятий, многие обращаются к нам неоднократно. Сейчас пациентам нет необходимости приходить и занимать очередь до открытия регистратуры. Намного проще и удобнее записаться онлайн через портал Госуслуги, talon.zdrav74.ru. Талоны разбираются, но по ним приходят 60-70 записавшихся граждан. Во вторую половину дня можно пройти психиатрическое освидетельствование без длительного ожидания. Также мы работаем и в субботу.

Отдельно Анатолий Косов попросил не приходить задолго до открытия лечебного корпуса №6, это искусственно создает очереди.

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