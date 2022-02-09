Прокуратура запросила 6,5 лет тюрьмы для бывшего начальника колонии в Челябинской области

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Прокуратура Копейска запросила шесть с половиной лет тюрьмы для бывшего начальника исправительной колонии. Это стало известно на прениях, которые прошли в городском суде.

Установили, что начальник исправительной колонии № 15 в 2018-19 годах получил взятки от заключенных на сумму 210 тыс. рублей. Взамен он обеспечивал им легкие условия пребывания в колонии: разрешал пользоваться телефонами и свободно ходить по территории.

— Кроме лишения свободы, запрошено наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах в течение пяти лет, а также с лишением специального звания «подполковник внутренней службы», — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Бывшего начальника обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

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