В Челябинске обокрали недавно благоустроенный муниципальный пляж

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске неизвестные обокрали муниципальный пляж «Новороссийский» на озере Смолино. Они сняли и увезли 11 секций металлического забора. Пропажу ограждений заметили 8 февраля.

Мэрия сообщила о краже в полицию, сотрудники МВД сейчас разыскивают похитителей. С просьбой о помощи уже обратились к горожанам. Свидетелей преступления просят позвонить в Ленинский отдел полиции по телефонам 253-75-01 и 253-74-42.

Пляж, который лишился забора, открыли после благоустройства только прошлым летом. На нем тогда поставили зонтики, скамейки и кабинки для переодевания, завезли новый песок. У входа установили табличку с надписью: «Вход свободный» — ее похитители забора не тронули.

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