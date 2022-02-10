В челябинское агентство недвижимости «Компаньон» нагрянули люди в масках

Обыски прошли в офисе на Труда, 156. Фото: Компаньон. Недвижимость России/vk.com
В четверг, 10 февраля, в агентство недвижимости «Компаньон» нагрянули силовики. Как стало известно КП-Челябинск, в начале 10го утра в офис на улице Труда пришли сотрудники ОБЭП в сопровождении СОБРа.
— Показали «корочки», попросили положить телефоны и выйти в фойе. На пол никого не укладывали. Сказали, идут следственные действия по делу о мошенничестве, — сообщил наш собеседник. — Сейчас обыски завершены.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались. На момент публикации получить комментарий руководства АН «Компаньон» не удалось.
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— В рамках проверочных мероприятий осуществлена проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия, — прокомментировал источник нашего сайта в правоохранительных органах.
По данным КП-Челябинск, обыски могут быть связаны с делом о строительстве БЦ «Романов». В 2021 году в отношении ООО «Меркада», который принадлежит руководителю группы предприятий «Компаньон» Арсену Унаняну, был подан иск о банкротстве. По данным «Куонтур.Фокус», 27 декабря 2021 года суд признал предприятие банкротом, открыто конкурсное производство до 27 июня 2022 года. Иск о банкротстве подали 29 компаний на сумму 6 млн рублей.
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