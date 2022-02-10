Челябинцы увидели тройной рассвет

Фото: vk.com/nashchelyabinsk, vk.com/region_chelyaba

Жители Челябинска утром 10 февраля стали свидетелями редкого природного явления. В небе по сторонам от солнца сияли еще два призрачных светила.

Такой эффект называют солнечным гало. Он возникает благодаря микроскопическим ледяным кристаллам, висящим в воздухе. Кристаллы преломляют свет и создают иллюзорные ореолы или дуги, отдельные зоны этих дуг могут быть особенно яркими.

В Челябинске погода обеспечила одновременно мороз и высокую влажность воздуха, что и позволяло горожанам полюбоваться на гало.

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