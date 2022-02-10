В челябинском МУП «ПОВВ» сменилось руководство

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске генеральный директор МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Денис Поташев уволился по собственному желанию. Как сообщили в администрации города, ему уже нашли временную замену.

— Временно исполнять полномочия руководителя предприятия с 14 февраля будет главный инженер «ПОВВ» Юрий Коркин, — сообщили в мэрии.

По данным администрации Челябинска, на балансе МУП «ПОВВ» находится более 3000 километров сетей водопровода и канализации, а также порядка 400 насосных станций. Это предприятие оснащено собственной ремонтной базой, транспортом, автоматизированной системой управления производством, санитарно-лабораторной и диспетчерской службами.

МУП «ПОВВ» входит в систему жизнеобеспечения Челябинского и Копейского городского округа, Еманжелинского, Коркинского и Сосновского муниципального районов, обеспечивая их жителей водой, транспортируя и очищая хозяйственно-бытовые стоки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru