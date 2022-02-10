В челябинском АН «Компаньон» прокомментировали визит силовиков

БЦ "Романов" должны были сдать еще в 2018 году. Фото: меркада.рф

В агентстве недвижимости «Компаньон» прокомментировали визит силовиков. Как сообщила «Комсомольской правде-Челябинск» руководитель отдела маркетинга Ольга Нестерова, речь не шла об обысках — сотрудники ОБЭПа в сопровождении СОБРа пришли с запросом по документам ООО «Меркада».

— Утром сотрудники пришли с заявлением одного из лиц по делу о банкротстве ООО «Меркада», которое зарегистрировано в том же помещении, что и АН «Компаньон». Они забрали ряд документов, которые касаются ООО «Меркада», — добавила Ольга Нестерова.

По данным «Контур.Фокус», учредителем предприятия является собственник «Компаньона» Арсен Унанян. 27 декабря 2021 года предприятие признано банкротом, открыто конкурсное производство.

— Речь идет о шестиэтажном здании на Комсомольском проспекте. Оно достроено на 86% и сейчас передано конкурсному управляющему, — добавил официальный представитель «Компаньона». — Нет никакой речи ни об обысках, ни об уголовном деле.

БЦ «Романов» планировали ввести в эксплуатацию в 2018 году, но так и не достроили. В ноябре 2017 года, еще на этапе стройки площади (около 500 кв.м.) уже выставили на продажу.

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