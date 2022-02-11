В Челябинской области почти 5 тыс. человек за день заболели коронавирусом

За день выписали 3382 вылечившихся от коронавируса пациента Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 4997 новых случаев коронавируса, в том числе заболели 892 школьника.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 217 121 южноуральца.

По данным областного министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечатся 45 262 человека.

От ковидной пневмонии за сутки умерли 18 пациентов.

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