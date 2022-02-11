В Магнитогорске будут судить мошенника с сайта знакомств

Женщина лишилась денег, пытаясь помочь кавалеру из интернета Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Жителя Магнитогорска обвиняют в мошенничестве и краже денег с банковского счета. Жертвой 32-летего злоумышленника стала посетительница сайта знакомств.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», мужчина познакомился на сайте с жительницей города, сблизился с ней, а затем огорошил новостью о своей якобы тяжелой болезни. И попросил деньги в долг на лечение.

Женщина поверила жалостливому рассказу. Сначала она передала обманщику 70 тыс. рублей, потом перевела со своего счета еще 295 тыс. рублей, а позже и вовсе сообщила мошеннику данные банковской карты. Воспользовавшись ими, магнитогорец купил два смартфона – в сумме на 40 тыс. рублей.

Следователи установили, что возвращать деньги вполне здоровый мужчина с самого начала не планировал. Более того, выяснилось, что обман женщины – не единственный его нелегальный заработок.

В мае прошлого года магнитогорец увидел в соцсети объявление о поиске рабочих для установки вытяжки в торговом зале. Он явился в магазин, заявив, что смонтирует вытяжку, взял предоплату 7 тыс. рублей, а после этого сбежал.

Теперь уголовное дело мужчины передали в Правобережный районный суд Магнитогорска.

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