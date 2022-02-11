В челябинском минсоце объяснили стократную разницу в премиях сотрудников магнитогорского интерната

Санитары рассказали, что ух премии в 100 раз меньше, чем премии начальства Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В министерстве социальных отношений Челябинской области не нашли нарушений в определении размера премий в Магнитогорском психоневрологическом интернате. Проверку провели после жалоб сотрудников. Те рассказали, что санитарам в качестве вознаграждений в конце 2021 года выплатили от 500 до 1,8 тыс. рублей, в то время как у руководителей размер премий превысил 100 тыс. рублей.

По данным минсоца, в интернате весь 2021 год начисляли стимулирующие выплаты медицинскому персоналу, чтобы достигнуть показателей «майских указов». При этом менеджеры и сотрудники, которые не являются медиками (например, повара и сторожа) премий не получали. В конце 2021 года сэкономленные по фонду оплаты труда деньги распределили крупными суммами между теми работниками, у которых в прошлые месяцы не было стимулирующих выплат. Это сделали, чтобы уровень средней зарплаты в учреждении не упал по сравнению с аналогичным за прошлый год.

— В учреждении отсутствовал единый подход к начислению стимулирующих выплат всем работникам в течение 2021 года. Данную ситуацию мы считаем недопустимой, — отметили в министерстве социальных отношений.

Руководству интерната посоветовали разработать документы о премиях, чтобы в будущем не возникали новые неприятные ситуации.

В медучреждении все еще продолжается проверка по другим жалобам сотрудников. Санитары рассказывали о плохом состоянии здания, нехватке постельного белья и даже матрасов для пациентов.

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