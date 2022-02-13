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Здоровье13 февраля 2022 7:25

От коронавируса в Челябинской области умерли 18 человек

Региональный минздрав опубликовал свежие данные
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
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Второй день суточная заболеваемость - больше пяти тысяч человек

Второй день суточная заболеваемость - больше пяти тысяч человек

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 5107 южноуральцев, из них — 893 школьника. Такие данные приводит региональный минздрав.

Из больниц выписали 3975 человек. Больных COVID-19 — 47 948 человек. За прошедшие сутки от коронавируса умерли 18 человек.

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