От коронавируса в Челябинской области умерли 18 человек

Второй день суточная заболеваемость - больше пяти тысяч человек
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 5107 южноуральцев, из них — 893 школьника. Такие данные приводит региональный минздрав.
Из больниц выписали 3975 человек. Больных COVID-19 — 47 948 человек. За прошедшие сутки от коронавируса умерли 18 человек.
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