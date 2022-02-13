От коронавируса в Челябинской области умерли 18 человек

Второй день суточная заболеваемость - больше пяти тысяч человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 5107 южноуральцев, из них — 893 школьника. Такие данные приводит региональный минздрав.

Из больниц выписали 3975 человек. Больных COVID-19 — 47 948 человек. За прошедшие сутки от коронавируса умерли 18 человек.

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