В Копейске накрыли квартиру, где выращивали кусты конопли

Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Архив "КП"

В Копейске полицейские задержали 22-летнего парня, который выращивал кусты конопли в своей квартире. В помещении была оборудована мини-теплица, находилось оборудование для культивирования и несколько свертков с готовым наркотическим средством.

— По заключению эксперта изъятым веществом является марихуана весом 263 грамма, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2. ст. 228 УК РФ. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до 10 лет. Кроме того, задержанного привлекли к административной ответственности за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства. Статья предполагает штраф до 4 тыс. рублей или арест до 15 суток.

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