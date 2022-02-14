Челябинцы спрятали под обшивкой внедорожника 320 упаковок с наркотиками

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области раскрыли группу наркоторговцев и задержали ее участников.

Первыми поймали двух «закладчиков» — мужчин 27 и 30 лет. Их автомобиль полицейские остановили в Сосновском районе. В тайнике под обшивкой дверцы внедорожника сотрудники МВД нашли 320 свертков с мефедроном — более 2 килограммов наркотика.

Удалось задержать также сообщника наркокурьеров. 32-летний челябинец организовал сразу два нелегальных интернет-магазина, чтобы продавать запрещенные вещества.

Дома у наркоторговцев нашли 3,6 килограмма мефедрона и еще 4 килограмма концентрата, из которого в кустарных условиях можно было изготовить 120 килограммов наркотических курительных смесей.

На территории Челябинской и Курганской областей полицейские отыскали 130 сделанных сообщниками «закладок» с наркотиками.

Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, сейчас все трое подозреваемых находятся в СИЗО. За незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере и приготовление к преступлению им грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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