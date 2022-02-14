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Общество14 февраля 2022 6:05

Челябинцы стали чаще жениться, но разводиться начали еще с большим энтузиазмом

В День всех влюбленных в Службе статистики поделились информацией о брачных союзах и связанных с ними расходах
Елена КОЛЧИНА
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Жители Челябинской области стали чаще жениться и больше денег тратить на обручальные кольца. Фото: Наталья Могильникова

Жители Челябинской области стали чаще жениться и больше денег тратить на обручальные кольца. Фото: Наталья Могильникова

Жители Челябинской области стали чаще вступать в брак. Самыми свежими доступными данными (за первые 11 месяцев 2021 года) в День всех влюбленных поделились в Челябинскстате.

По данным службы, с января по ноябрь 2021 года успели пожениться 20,5 тыс. пар. Это на целых 18,7% больше, чем в том же периоде прошлого года.

Правда, количество разводов стало расти еще стремительней, увеличившись на 19,3%. За 11 месяцев брак в Челябинской области расторгли 16,9 тыс. пар.

Инфографика: Челябинскстат

Инфографика: Челябинскстат

Играть свадьбу, как показывает статистика, южноуральцы предпочитают летом. В прошлом году больше всего браков заключили в июле.

За год серьезно выросли связанные со свадьбой расходы челябинцев. Так, в конце 2021 года покупка золотого обручального кольца обходилась жениху и невесте на 28,6% дороже, чем годом ранее.

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