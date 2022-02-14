В Челябинской области 5110 человек за день заболели коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация в Челябинской области остается сложной
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 5110 новых случаев коронавируса, в том числе заболел 891 школьник.
От ковидной пневмонии за сутки умерли 16 пациентов.
По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас 48 363 жителя Челябинской области болеют коронавирусом.
За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 232 342 южноуральца.
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