В Челябинской области 5110 человек за день заболели коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация в Челябинской области остается сложной Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 5110 новых случаев коронавируса, в том числе заболел 891 школьник.

От ковидной пневмонии за сутки умерли 16 пациентов.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас 48 363 жителя Челябинской области болеют коронавирусом.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 232 342 южноуральца.

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