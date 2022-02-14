Челябинцы не празднуют День всех влюбленных, но надеются получить к нему подарки

Самый желанный подарок - отнюдь не цветы и сладости Фото: Мария ЛЕНЦ

Большинство челябинцев не собираются праздновать День всех влюбленных. Несмотря на это, горожане не отказались бы от подарков 14 февраля. Таковы результаты опросов, проведенных КП-Челябинск среди пользователей соцсетей.

На нашей странице «ВКонтакте» мы попросили челябинцев рассказать, собираются ли они отмечать 14 февраля. К празднику готовились лишь 36% респондентов. Абсолютное большинство участников опроса, 64% признались, что День святого Валентина праздновать не будут.

В Instagram мы поинтересовались, какой подарок лучше всего получить в День влюбленных. Среди вариантов были романтическая серенада, билеты на концерт Егора Крида, именной 3D-светильник, фен, айфон, вкусный ужин и совместный поход в театр, спа на двоих, конфеты и букет цветов, футболка с номером и фамилией, а также уютный плед и набор свечей для романтического зимнего вечера.

Абсолютным лидером в голосовании стал айфон. Его жители Челябинска жаждут получить от своих возлюбленных больше, чем цветы, домашние принадлежности и приглашения на свидание.

На втором и третьем местах, впрочем, оказались не материальные подарки, а варианты совместного времяпрепровождения влюбленных. Ужин и поход в театр — на втором месте по популярности, спа на двоих — на третьем.

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