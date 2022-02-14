В Карабаше женщина сожгла дом и машину, тайком пытаясь воспользоваться чужой баней

Попытка помыться в бане без разрешения хозяев закончилась разрушительным пожаром Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области женщина хотела тайно воспользоваться баней на чужом участке, но устроила крупный пожар.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», инцидент произошел в Карабашском поселке Мухаметово. 34-летняя жительница Миасса пробралась на чужой участок и затопила там баню. Вскоре после этого женщина отвлеклась на разговор по мобильному и вышла на улицу. Вернувшись в баню, она увидела, что огонь из печи перекинулся на внутреннее помещение. Испугавшись, поджигательница сбежала.

Разгоревшийся пожар вместе с баней уничтожил дом и все имущество, а также стоявший на участке ВАЗ-2114. Причиненный хозяевам ущерб превысил 1,5 млн рублей.

Виновницу удалось разыскать и привлечь к ответственности. Суд признал женщину виновной в уничтожении чужого имущества в крупном размере из-за неосторожного обращения с огнем и приговорил к году исправительных работ с удержание 20% зарплаты в доход государства. Жительница Миасса обязана также будет возместить причиненный потерпевшим ущерб.

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