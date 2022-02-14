В Челябинске задержали велокурьера, который избил прохожего на улице

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске сотрудник службы доставки избил прохожего, который не дал ему проехать на велосипеде. Инцидент произошел 13 февраля на улице Чайковского. Об этом сообщило издание «ЧелябинскСегодня».

По предварительным данным, курьер на велосипеде не смог объехать прохожего на узкой дорожке. Из-за этого между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Силы оказались не на стороне пешехода, потому что велосипедист был вооружен.

Вскоре полицейские задержали курьера. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Не исключено, что велосипедиста привлекут к ответственности.

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