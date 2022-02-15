Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье15 февраля 2022 6:22

В Челябинской области 5159 человек за день заболели коронавирусом

На лечении остаются более 48 тыс. южноуральцев
Елена КОЛЧИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Заболеваемость по-прежнему не снижается

Заболеваемость по-прежнему не снижается

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 5159 новых случая коронавируса, в том числе заболели 570 школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от Covid-19 лечатся 48 170 южноуральцев.

За сутки 14 пациентов умерли от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 237 501 жителя Челябинской области.

Напомним, в Челябинске развернули дополнительный ковидный госпиталь на базе терапевтического корпуса Городской больницы №1.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru