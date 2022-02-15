В Челябинской области 5159 человек за день заболели коронавирусом

Заболеваемость по-прежнему не снижается
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 5159 новых случая коронавируса, в том числе заболели 570 школьников.
По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от Covid-19 лечатся 48 170 южноуральцев.
За сутки 14 пациентов умерли от ковидной пневмонии.
За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 237 501 жителя Челябинской области.
Напомним, в Челябинске развернули дополнительный ковидный госпиталь на базе терапевтического корпуса Городской больницы №1.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru