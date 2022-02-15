В Челябинской области 5159 человек за день заболели коронавирусом

Заболеваемость по-прежнему не снижается Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 5159 новых случая коронавируса, в том числе заболели 570 школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от Covid-19 лечатся 48 170 южноуральцев.

За сутки 14 пациентов умерли от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 237 501 жителя Челябинской области.

Напомним, в Челябинске развернули дополнительный ковидный госпиталь на базе терапевтического корпуса Городской больницы №1.

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