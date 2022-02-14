В Челябинске развернули ковидный госпиталь в Горбольнице №1

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинске начала работу новая ковидная база, которая развернулась на базе терапевтического корпуса Горбольницы № 1 на Воровского, 16. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

— В Челябинске продолжают работать ковидные госпитали для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на базах: ОКБ №2, ОКБ №3, ГКБ №1, ГКБ №8, ГКБ №9, Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер, — рассказали в пресс-службе.

Всего, по данным министерства, на госпитальных базах региона развернуто 4 370 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Напомним, за последний день в Челябинской области зарегистрировали 5110 новых случаев коронавируса, в том числе заболел 891 школьник.

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