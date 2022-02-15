Врач-терапевт: как снизить риск осложнений после COVID-19

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Постковидный синдром может развиваться вне зависимости от тяжести течения COVID-19 и проявляться разными симптомами. Иногда человек, переболевший коронавирусом считает, что он легко перенес заболевание и уже здоров, но через некоторое время осложнения дают о себе знать. О том, что делать в случае проявления постковидного синдрома, как не допустить осложнений и в какой момент следует обратиться к врачу, рассказал Ирина Губанова, врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «Инвитро - Воронеж».

Как можно помочь человеку восстановиться после легкого течения COVID-19?

Вирус запускает длительное воспаление во многих системах и органах. И если оно не проявляется внешними симптомами, то возможно есть скрытые патологические процессы. Мы видим у человека без выраженных симптомов только надводную часть этого ковидного «айсберга», а то, какие процессы и изменения происходят в организме на фоне заболевания – остается незамеченным. И человек зачастую считает, что он легко переболел и потом здоров, но это бывает не совсем так или совсем не так. Кому-то на самом деле везет, и он справляется с этим воспалением и выздоравливает, а кто-то через несколько недель или месяцев замечает новые проблемы в организме. Также они могут возникнуть в процессе течения COVID-19, не проходить после выздоровления и со временем усиливаться. Список возможных осложнений огромен – начиная с выпадения волос и заканчивая скрытым сахарным диабетом второго типа.

Отсутствие профилактических мер сразу после перенесенного COVID-19 – одна из главных проблем постковида. Лечить последствия коронавируса сразу и через какое-то время – это разные по сложности задачи. Поэтому проверять себя даже после «легкого» коронавируса имеет смысл каждому переболевшему. Это поможет избежать инсультов, инфарктов, тромбозов и эмболий при постковидном синдроме, которые нередко наблюдаются сейчас даже среди молодых переболевших. Оптимальный чекап может занять от одного до нескольких дней, но это позволит достоверно ответить на вопрос о рисках и сказать, как поступать при легких недомоганиях после COVID-19.

Какие постковидные симптомы и какой тяжести требуют обязательной медицинской помощи? В каких случаях человек может попробовать справиться с ними самостоятельно?

Разобраться самому человеку крайне сложно. COVID-19 – это новая болезнь и самостоятельные попытки понять, что требует помощи, а что можно не лечить, чреваты недооценкой. Например, если у человека после болезни пульс ускоряется на 20 или более ударов в минуту если он только сел (в кровати) или встал из положения сидя, например, когда лежа пульс 76, сидя 98, а стоя – 122, то идти к врачу надо не откладывая. И если артериальное давление в покое выше 130/80 мм ртутного столба, при том что оно ранее не повышалось, или если назначена антигипертензивная терапия, но она перестала помогать после COVID-19, если появляется беспричинная одышка при любой легкой нагрузке или в покое, есть головокружения на нормальном АД или резкая слабость, быстро снижается зрение – это все поводы сходить к врачу. Если симптомы не проходят, как после легкой простуды – поболел и через неделю совсем здоров, то к врачу идти есть смысл.

Как можно помочь при периодической слабости/боли в мышцах? Когда нужно обращаться к врачу?

Если слабость или боль в мышцах не проходит и тем более нарастает, то обращаться нужно незамедлительно. При мышечной боли и неэффективной попытке ее вылечить местно противовоспалительными мазями/гелями или таблетированными НПВС на протяжении 3-5 дней также следует обратиться к врачу.

Можно ли самостоятельно справиться с «туманом в голове», головной болью и бессонницей, которые часто встречаются при постковидном синдроме? Если нет, то к какому специалисту обратиться?

Причин так называемого «тумана в голове» может быть много. Если это разовая история, то скорее всего ничего страшного, но если он повторяется, то идти к врачу разумно. По профилю это изначально может быть терапевт, невролог, кардиолог. Другие специалисты нужны обычно потом, если будет выявлена причина такого состояния и потребуется его помощь.

Периодические головные боли требуют врачебного обсуждения, если они не проходят на протяжении двух недель. А если головная боль сопровождается повышением АД, то лучше сразу обратиться к врачу.

Что касается нарушений сна, то если человек регулярно не может заснуть, или просыпается среди ночи, то не стоит откладывать визит ко врачу. Для начала можно обратиться к терапевту, а далее могут понадобиться более узкие специалисты – невролог, кардиолог и сомнолог.

А какие могут быть проявления со стороны ЖКТ и на что стоит обратить внимание?

Иногда первые симптомы COVID -19 проявляются признаками поражения со стороны желудочно-кишечного тракта, такими как тошнота, рвота, диарея, отсутствие или снижение аппетита, вздутие или боли в животе. Нарушается ферментативная функция печени, поджелудочной железы, страдает микрофлора кишечника. Для восстановления функции ЖКТ требуется придерживаться диеты: питание должно быть сбалансированным, термически щадящим, включать достаточное употребление воды и клетчатки, свежих фруктов и овощей. Для восстановления функции ЖКТ необходимо своевременно пройти обследование и лечение у гастроэнтеролога.

Можно ли ускорить восстановление обоняния/вкуса?

При потере обоняния или вкуса рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу, который назначит препараты, способствующие их восстановления. Сегодня в РФ и СНГ десятки тысяч людей, страдающих паросмией (искажением вкуса), которое длится у многих месяцами и уже годами. Скорость восстановления во многом зависит от времени обращения и полноценной терапии в начале заболевания.

Если стало больше чем обычно выпадать волос, можно ли как-то помочь?

Существуют шампуни от выпадения волос, но если они не замедляют и не останавливают процесс на протяжении одной-двух недель, то желательно обратиться к врачу.

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