В центре Челябинска сделают парк для людей с ограниченными возможностями

Фото: мэрия Челябинска

В Челябинске на пересечении улиц Труда и Володарского обустроят инклюзивный парк для людей с ограниченными возможностями. Как сообщили в администрации города, проект разрабатывается с учетом мнения общественников и представителей некоммерческих организаций.

— Изучив опыт других городов, где появляются такие общественные пространства, мы увидели, что в некоторых случаях допускались ошибки, потому что не привлекали экспертов в области инклюзии. Поэтому нами было принято решение начать проектирование именно с обсуждения с теми, кто действительно сталкивается с проблемами доступности городской среды каждый день, — отметил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Пока что в качестве первоначальных решений в парке предлагается сделать детские площадки, специальные качели, спортивную зону, сенсорный сад, тактильные тропинки и карусель, адаптированную для детей в инвалидных колясках.

Средства на обустройство инклюзивного парка выделил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Сейчас проект находится на стадии обсуждения. Разработка проектно-сметной документации и поиск подрядчика начнется в апреле. Власти планируют реализовать проект до конца года.

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