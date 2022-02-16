В Челябинске пройдет открытый кубок Урала – 2022 по аргентинскому танго

19 февраля Челябинск встречает гостей и лучшие танцевальные пары любителей и профессионалов по аргентинскому танго со всей России на III открытом чемпионате «Кубок Урала-2022».

Аргентинское танго - это чарующий танец, который включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества как совокупность музыки, танца, поэзии и самобытных традиций региона Рио-де-ла-Плата в Южной Америке.

Гостями чемпионата станет известная во всем мире танцевальная пара Дмитрий Кузнецов и Ольга Николаева – чемпионы России и Европы, пятикратные финалисты и призеры чемпионата мира в категории Tango Escenario.

В завершении чемпионата для гостей и участников турнира состоится музыкально-танцевальное шоу «В стиле танго…» с участием Дмитрия и Ольги, а также лучших пар Урала по аргентинскому танго.

Во время проведения чемпионата для всех влюбленных в танго организуют художественную выставку «Танго страсти».

Организатором уникального мероприятия выступает руководитель российских и международных проектов по танцевальным направлениям, руководитель школы танцев «Он и Она» Алёна Сахарова - при поддержке представителей малого и среднего бизнеса Челябинской области.

Место проведения: Челябинск, Российская, 34 (ДК ЧЭМК).

Все подробности об участии в чемпионате и приобретении билетов можно узнать на сайте tangometeorite.com.