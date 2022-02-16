Яркий проект весны: в Челябинске стартует конкурс Design Beauty-2022

В конкурсе отсутствуют форматы относительно внешности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это динамичный праздник, где девушки, связавшие свою жизнь с дизайном интерьера и архитектурой, раскрывают свой глубокий потенциал и показывают, что они не просто профессионалы своего дела, а еще и самые настоящие королевы, вызывающие интерес и любовь настоящих ценителей прекрасного.

Организаторы

Организаторы конкурса Design Beauty-2022 – команда специалистов в области создания креативных массовых мероприятий: компания Show74 Glam и один из крупнейших производителей светодиодного оборудования в России - компания SWG в Челябинске.

Команда Show74 Glam успешно реализовала и провела в 2021 году первый конкурс для медицинских работников «Краса Медицины 2021».

Этапы подготовки участниц

Важное отличие конкурса – отсутствие каких бы то ни было форматов относительно внешности. Здесь точно знают, что каждая из вас обладает удивительной уникальной красотой.

Если вы готовы к незабываемым впечатлениям, новым знакомствам и опыту - приглашаем вас принять участие в проекте.

Вам помогут раскрыть свою индивидуальность, почувствовать себя королевой собственного стиля.

Вы получите незабываемый опыт, участвуя в мастер-классах с самыми разными специалистами.

Три недели новых неожиданных ярких событий! Финал в одном из лучших залов города в сопровождении шоу-программы с фуршетом и приглашенными гостями! Все участницы получают номинации, титулы, ленты, дипломы и лучшие подарки от партнеров и спонсоров!

Обучение:

- мастер-классы с лучшими тренерами и экспертами,

-винные дегустации и авторская кухня.

Красота:

- профессиональная фотосессия в шикарных образах,

- встреча со стилистом и визажистом,

- обучение профессиональному дефиле и танцам,

- видеоролик со всеми этапами подготовки и финалом станет вашим личным портфолио.

Признание:

- публикации в СМИ,

- съемки для ТВ,

- демонстрация творческих способностей,

в профессиональной аудитории,

- в рамках проекта пройдет конкурс эскизов, лучший из которых украсит фасад дома нашего города.

Организаторы ждут самых смелых, талантливых и достойных.

Приглашение спонсоров

Кроме того, компании приглашают стать спонсорами конкурса Design Beauty-2022. Это позволит организациям привлечь внимание аудитории, состоящей из профессиональных дизайнеров, представителей бизнеса и потенциальных потребителей.

Независимо от выбранного спонсорского пакета, компания автоматически становится непосредственным участником грандиозной рекламной кампании, которая будет сопровождать конкурс в течение всего периода его проведения. Организаторы обещают учесть и реализовать индивидуальные пожелания спонсоров

Контакты

+7 (912) 796-01-11 Светлана Мисько,

+7 (908) 061-45-48 Светлана Коснырева,

+7(922) 707-01-80 Алексей Каравдин,

почта: SHOW-74@BK.RU.