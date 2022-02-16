Яркий проект весны: в Челябинске стартует конкурс Design Beauty-2022

В конкурсе отсутствуют форматы относительно внешности
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Это динамичный праздник, где девушки, связавшие свою жизнь с дизайном интерьера и архитектурой, раскрывают свой глубокий потенциал и показывают, что они не просто профессионалы своего дела, а еще и самые настоящие королевы, вызывающие интерес и любовь настоящих ценителей прекрасного.
Организаторы конкурса Design Beauty-2022 – команда специалистов в области создания креативных массовых мероприятий: компания Show74 Glam и один из крупнейших производителей светодиодного оборудования в России - компания SWG в Челябинске.
Команда Show74 Glam успешно реализовала и провела в 2021 году первый конкурс для медицинских работников «Краса Медицины 2021».
Важное отличие конкурса – отсутствие каких бы то ни было форматов относительно внешности. Здесь точно знают, что каждая из вас обладает удивительной уникальной красотой.
Если вы готовы к незабываемым впечатлениям, новым знакомствам и опыту - приглашаем вас принять участие в проекте.
Вам помогут раскрыть свою индивидуальность, почувствовать себя королевой собственного стиля.
Вы получите незабываемый опыт, участвуя в мастер-классах с самыми разными специалистами.
Три недели новых неожиданных ярких событий! Финал в одном из лучших залов города в сопровождении шоу-программы с фуршетом и приглашенными гостями! Все участницы получают номинации, титулы, ленты, дипломы и лучшие подарки от партнеров и спонсоров!
Обучение:
- мастер-классы с лучшими тренерами и экспертами,
-винные дегустации и авторская кухня.
Красота:
- профессиональная фотосессия в шикарных образах,
- встреча со стилистом и визажистом,
- обучение профессиональному дефиле и танцам,
- видеоролик со всеми этапами подготовки и финалом станет вашим личным портфолио.
Признание:
- публикации в СМИ,
- съемки для ТВ,
- демонстрация творческих способностей,
в профессиональной аудитории,
- в рамках проекта пройдет конкурс эскизов, лучший из которых украсит фасад дома нашего города.
Организаторы ждут самых смелых, талантливых и достойных.
Кроме того, компании приглашают стать спонсорами конкурса Design Beauty-2022. Это позволит организациям привлечь внимание аудитории, состоящей из профессиональных дизайнеров, представителей бизнеса и потенциальных потребителей.
Независимо от выбранного спонсорского пакета, компания автоматически становится непосредственным участником грандиозной рекламной кампании, которая будет сопровождать конкурс в течение всего периода его проведения. Организаторы обещают учесть и реализовать индивидуальные пожелания спонсоров
Контакты
+7 (912) 796-01-11 Светлана Мисько,
+7 (908) 061-45-48 Светлана Коснырева,
+7(922) 707-01-80 Алексей Каравдин,
почта: SHOW-74@BK.RU.