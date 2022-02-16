ГК «Ариант» взяла в лизинг 65 тракторов по программе «Беларусь» от «Сбербанк Лизинг»

Челябинское отделение Сбербанка и «Сбербанк Лизинг» предоставили группе компаний «Ариант» в лизинг по программе «Беларусь» 65 тракторов общей стоимостью 137 млн рублей. Техника предназначена для агрофирмы «Южная». Предприятие входит в ГК «Ариант» и занимается выращиванием и переработкой винограда (бренды «Шато Тамань», «Высокий берег», «ARISTOV»).

По условиям программы, Республика Беларусь компенсирует часть лизинговых платежей. Действие программы распространяется только на новую технику, произведенную на территории республики: тракторы, оборудование, прицепы и полуприцепы, вагоны, пассажирский транспорт и другие виды техники.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

«Мы много лет сотрудничаем с ГК «Ариант» и рады предоставить еще одну возможность для развития бизнеса. Срок рассмотрения сделки составил всего 7 дней. Компания оперативно получит технику на льготных условиях без бумажной волокиты».

Игорь Чемерис, генеральный директор ООО агрофирма «Южная»:

«Агрофирма занимается выращиванием винограда, начиная от посадки саженцев до сбора урожая и его первичной переработки. Новые тракторы позволят усовершенствовать процесс производства. Благодарим Сбербанк за сотрудничество и оперативность в приобретении техники на выгодных условиях».