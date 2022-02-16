Артисты челябинского Оперного театра поддержали российских хоккеистов на Олимпиаде

Фото: Театр оперы и балета

Челябинские оперные певцы решили поддержать российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. Как сообщает Hornews.com, артисты исполнили песню «Трус не играет в хоккей» — неофициальный гимн хоккеистов. Свое выступление солисты оперной труппы записали на видео.

Чтобы с музыкой поболеть за российскую команду, у рояля собрались Дарья Аброськина, Наталия Быстрик, Екатерина Чебыкина, Дмитрий Никитин, Алексей Пьянков, Андрей Сартаков, и Александр Сильвестров.

Поддержка болельщиков хоккеистам понадобится уже в ближайшее время. В 11:00 (по челябинскому времени) 16 февраля начнется четвертьфинальный олимпийский матч, в котором россияне встретятся с командой Дании.

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