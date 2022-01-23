В Челябинске прокуратура проверит инцидент с канализационными стоками, попавшими в Шершневское водохранилище

Фото: Прокуратура Челябинской области

В Челябинске инцидентом с канализационными стоками, которые попали в Шершневское водохранилище, заинтересовалась прокуратура. После информации в СМИ, ведомство организовало проверку и отправилось на место, откуда стекает грязная вода. Делом занялся лично прокурор Сосновского района Евгений Мичурин.

— По результатам проверки будет дана оценка исполнения ответственными лицами законодательства об охране водных объектов, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, сброс канализационной воды в водохранилище заметил житель Челябинска. В редакцию КП-Челябинск мужчина прислал видео, на котором виден поток отходов, следующий из микрорайонов Залесье и Вишневая горка. Минэкологии организовало проверку и выяснило, что водохранилище загрязнилось, но якобы незначительно, а аварию устранили. Также возбуждено административное дело, виновных обещают наказать.

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