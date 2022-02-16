В Челябинске машина скорой помощи с пациентом попала в тройное ДТП

Фото: ГИБДД Челябинска

Скорая помощь попала в аварию ночью 16 февраля на пересечении улиц Воровского и Курчатова в Челябинске. Медицинский Ford Transit под управлением 66-летнего водителя столкнулся с Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился 23-летний мужчина.

После удара «скорую» отбросило в сторону, и она врезалась в «Газель», которая в это время стояла на дороге перед перекрестком. За рулем «Газели» находился 45-летний мужчина.

Момент аварии попал на запись камеры наблюдения. На кадрах видно, что «скорая» выезжает на перекресток с включенными мигалками. Светофор горит красным, перед ним успела остановиться «Газель». Наперерез Ford на значительной скорости едет Mitsubishi, водитель которого не заметил или проигнорировал приближение машины с мигалкой. Происходит столкновение. Автомобили, вращаясь, разлетаются в разные стороны. При этом Ford задевает ожидающую на светофоре «Газель».

— Травмы в аварии получили пассажиры автомобиля Ford — 24-летний мужчина — пациент «скорой» и женщины 30 и 27 лет, — рассказали в ГИБДД Челябинска.

Это не первое ГИБДД с автомобилем скорой помощи в Челябинске. Минувшим летом после столкновения с иномаркой опрокинулась машина, которая везла в больницу пациента с коронавирусом.

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