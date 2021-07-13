В Челябинске машина скорой помощи с больными коронавирусом попала в ДТП и перевернулась

В машине скорой помощи везли двух пациентов Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

В Челябинске автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с иномаркой Volkswagen Polo. Как сообщили в городском управлении ГИБДД, авария произошла 13 июля в 12:50 на пересечении улиц Энгельса и Коммуны.

— Водитель автомобиля ГАЗ, мужчина 1973 года рождения, при повороте налево, и 30-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь в прямом направлении, совершили между собой столкновение, после чего автомобиль ГАЗ совершил опрокидывание, — рассказали в приес-сслужбе управления ГИБДД по Челябинску.

Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Бригада скорой медицинской помощи, попавшая в ДТП, везла на госпитализацию в ковидную базу двух пациентов после проведения КТ-исследования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Смотреть видеосюжет ДТП со скорой на Энгельса/Коммуны 13 июля 2021

— В результате столкновения серьезных травм не зафиксировано, в основном это различные ушибы, — рассказали в ведомстве. — Водитель скорой помощи и фельдшер от госпитализации отказались. Пассажиры автомобиля Volkswagen от медицинского осмотра отказались. Пациенты скорой доставлены в городскую больницу №8 Челябинска.

Опрокинувшуюся в результате столкновения с легковушкой машину скорой помощи поставили на колеса. Помог это сделать мимо проезжающий водитель эвакуатора. Его об этом попросили сотрудники ГИБДД.

Кстати, камера «Интерсвязи» засняла момент аварии на улице Энгельса. На кадрах заметно, что скорая завершала маневр — поворачивала на улицу Коммуны в сторону сквера на Алом поле в момент, когда пошел встречный поток. Именно в этот момент в машину влетела Volkswagen Polo. От удара скорая опрокинулась. Машина скорой помощи, насколько позволяет судить качество видео, ехала без проблесковых маячков.

Смотреть видеосюжет Момент ДТП со скорой на Энгельса/Коммуны

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.

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