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Происшествия13 июля 2021 20:25

В Челябинске машина скорой помощи с больными коронавирусом попала в ДТП и перевернулась

Камера видеонаблюдения засняла момент аварии
Ян СтоевЯн Стоев
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В машине скорой помощи везли двух пациентов

В машине скорой помощи везли двух пациентов

Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

В Челябинске автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с иномаркой Volkswagen Polo. Как сообщили в городском управлении ГИБДД, авария произошла 13 июля в 12:50 на пересечении улиц Энгельса и Коммуны.

— Водитель автомобиля ГАЗ, мужчина 1973 года рождения, при повороте налево, и 30-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь в прямом направлении, совершили между собой столкновение, после чего автомобиль ГАЗ совершил опрокидывание, — рассказали в приес-сслужбе управления ГИБДД по Челябинску.

Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Бригада скорой медицинской помощи, попавшая в ДТП, везла на госпитализацию в ковидную базу двух пациентов после проведения КТ-исследования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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ДТП со скорой на Энгельса/Коммуны 13 июля 2021
ДТП со скорой на Энгельса/Коммуны 13 июля 2021

— В результате столкновения серьезных травм не зафиксировано, в основном это различные ушибы, — рассказали в ведомстве. — Водитель скорой помощи и фельдшер от госпитализации отказались. Пассажиры автомобиля Volkswagen от медицинского осмотра отказались. Пациенты скорой доставлены в городскую больницу №8 Челябинска.

Опрокинувшуюся в результате столкновения с легковушкой машину скорой помощи поставили на колеса. Помог это сделать мимо проезжающий водитель эвакуатора. Его об этом попросили сотрудники ГИБДД.

Машину скорой после ДТП 13 июля 2021 в Челябинске убирают с дороги

Кстати, камера «Интерсвязи» засняла момент аварии на улице Энгельса. На кадрах заметно, что скорая завершала маневр — поворачивала на улицу Коммуны в сторону сквера на Алом поле в момент, когда пошел встречный поток. Именно в этот момент в машину влетела Volkswagen Polo. От удара скорая опрокинулась. Машина скорой помощи, насколько позволяет судить качество видео, ехала без проблесковых маячков.

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Момент ДТП со скорой на Энгельса/Коммуны
Момент ДТП со скорой на Энгельса/Коммуны

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.

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